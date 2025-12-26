Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки, а також сенсативні питання, зокрема, території та Запорізька АЕС.

"У нас широка адженда, вона буде на вихідних, я думаю, що саме у неділя Флорида. Буде у нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

За словами президента, мирна угода з 20-ти пунктів зараз готова на 90%. Окрім того, є напрацювання кількох документів щодо гарантій безпеки, і "бажано знайти можливість обговорити всі". Також є базові напрацювання щодо економічної угоди. Зеленський додав, що зустріч з Трампом необхідна, щоб максимально допрацювати ці документи.

"І чи буде обговорено територіальне питання - всі питання, по яких у нас є питання, є розбіжності… наша сторона їх підніме", - наголосив глава держави.