14:26 16.01.2026

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у документах щодо досягненні миру є низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це приведе до миру.

Під час пресконференції у Києві Павел повідомив, що обговорив із президентом України Володимиром Зеленським зміст документів щодо досягнення миру.

"Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропонувати рішення, яке було би прийнятним. Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це приведе до миру", - зазначив він.

За словами президента Чехії, необхідно докласти спільні зусилля, "щоб вся ця робота, яка була пророблена під час підготовки цих документів, не була марною, тому що її Росія одразу відкине".

"Росія буде відкидати, поки ми не почнемо тиснути спільно. Цей тиск може бути сьогодні як передусім економічний, так і політичний", - наголосив Павел.

Теги: #павел #мирна_угода

