Інтерфакс-Україна
Події
15:12 16.01.2026

Запасів пального в Україні достатньо на найближчі 20 днів – Свириденко

1 хв читати
Запасів пального в Україні достатньо на найближчі 20 днів – Свириденко

Уряд контролює ситуацію з пальним у країні, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами наради з представниками АЗС.

"Уряд контролює ситуацію з пальним, запасів в державі достатньо на найближчі 20 днів. Триває робота для їх поповнення. Міненерго координує роботу та збирає запити від бізнесу. Будь-які питання готові швидко вирішувати", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, уряд створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Державні компанії Укрзалізниця, НАК "Нафтогаз" та АТ "Українська оборонна промисловість" повинні терміново забезпечити не менше 50% від власного споживання імпортом електроенергії. Це допоможе вивільнити додаткову електричну потужність в мережу.

Для бізнесу, який має установки розподіленої генерації, створюємо всі необхідні умови.

"Ввели спеціальну ціну 19 000 грн за кубометр газу для когенераційних установок на прифронтових територіях та напрацьовуємо додаткові фінансові стимули для підприємців, які постачатимуть електроенергію для критичної інфраструктури. Також спростили закупівлю обладнання та будівництва установок – без додаткових дозволів, ініціювали спрощення процесу підключення з боку НКРЕКП", - додала Свириденко.

Теги: #пальне #свириденко #азс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 16.01.2026
В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

13:41 16.01.2026
Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

12:26 16.01.2026
Свириденко наступного тижня проведе нараду щодо боротьби з контрафактом

Свириденко наступного тижня проведе нараду щодо боротьби з контрафактом

22:30 15.01.2026
Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

18:39 15.01.2026
Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

15:12 15.01.2026
Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

14:43 15.01.2026
Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

14:42 05.01.2026
Ціни на пальне з підвищенням акцизів з 1 січня не змінилися, проте очікується подорожчання автогазу – директор А-95

Ціни на пальне з підвищенням акцизів з 1 січня не змінилися, проте очікується подорожчання автогазу – директор А-95

12:14 27.12.2025
Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

21:33 26.12.2025
Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

ВАЖЛИВЕ

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

"Запоріжсталь" у 2025р спрямувала на поліпшення умов робочого побуту понад 13 млн грн, з 2012р інвестиції склали 260 млн грн

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк ініціював дискусію щодо доцільності збереження комендантської години

Ще 150 шкіл з України та Великої Британії зможуть взяти участь в освітній програмі в межах Угоди про 100-річне партнерство

Зеленський і президент Чехії обговорили ситуацію на фронті, чеську артилерійну ініціативу

"Енергетичний Рамштайн" відбудеться онлайн, дата проведення ще визначається – МЗС

В Україні відкриється бізнес-центр для активізації співпраці британського і українського ОПК

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн

Чехія зможе постачати таку саму кількість боєприпасів, що і раніше, – президент

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА