Запасів пального в Україні достатньо на найближчі 20 днів – Свириденко

Уряд контролює ситуацію з пальним у країні, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами наради з представниками АЗС.

"Уряд контролює ситуацію з пальним, запасів в державі достатньо на найближчі 20 днів. Триває робота для їх поповнення. Міненерго координує роботу та збирає запити від бізнесу. Будь-які питання готові швидко вирішувати", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, уряд створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Державні компанії Укрзалізниця, НАК "Нафтогаз" та АТ "Українська оборонна промисловість" повинні терміново забезпечити не менше 50% від власного споживання імпортом електроенергії. Це допоможе вивільнити додаткову електричну потужність в мережу.

Для бізнесу, який має установки розподіленої генерації, створюємо всі необхідні умови.

"Ввели спеціальну ціну 19 000 грн за кубометр газу для когенераційних установок на прифронтових територіях та напрацьовуємо додаткові фінансові стимули для підприємців, які постачатимуть електроенергію для критичної інфраструктури. Також спростили закупівлю обладнання та будівництва установок – без додаткових дозволів, ініціювали спрощення процесу підключення з боку НКРЕКП", - додала Свириденко.