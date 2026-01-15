Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

Фото: Київська міська рада

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зустрівся з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко за день до руйнівної атаки російських окупантів, доповів, як столиця готується до можливих пошкоджень критичної інфраструктури під час обстрілів, і запропонував створення спільного штабу, але, за його словами, після того, як обстріл стався, ніякої координації з урядом не було.

"Я доніс усі загрози і ризики, які можуть бути внаслідок сильних пошкоджень критичної інфраструктури столиці. Доповів, як готується місто. Запропонував створити спільний штаб для реагування на можливу надзвичайну ситуацію та подолання її наслідків. Нас вислухали - я був з Петром Пантелеєвим (в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації – ІФ-У) на цій зустрічі. Ну а потім була велика атака на столицю 9 січня. Щодо спільних дій з урядом, координації зусиль тоді не було. І тільки вчора оголосили про створення штабу в масштабах країни", - написав Кличко в Телеграм у четвер.

Він зазначив, що його зустріч з главою уряду 8 січня була першою. "Вперше за роки війни відбулася особиста робоча зустріч премʼєра з мером столиці", - наголосив мер.

Кличко вважає, що зараз "лунає різних маніпуляцій і відвертої неправди щодо того, чи готувався Київ до зими".

"Згадали про Київ — безпідставними звинуваченнями. Замість конструктиву — знову, на жаль, політика. Вважаю це неприпустимим в такій ситуації! Коли йдеться про безпеку, здоровʼя і життя людей. Але ми продовжуємо працювати і робити, все що можемо! А про те, як готувався Київ до зими, що робили всі служби, ми розказували і показували публічно і влітку, і восени, і вже взимку. Вся інформація є в відкритих джерелах", - сказав мер.

Як повідомлялося, у президент України Володимир Зеленський у середу анонсував створення штабу координації ситуації в Києві нас час відновлення постачання електрики та опалення, і що в українській енаргетиці буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. За його словами, керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, який був призначений на посаду раніше того ж дня.

Він повідомив про нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, на якій особлива увага була приділена ситуації в Києві, і повідомив, що після російських ударів і погіршення погодних умов ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення.

Перед тим Кличко назвав ситуацію в столиці найскладнішою за чотири роки повномасштабної війни. "На сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (три тих шести тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня). Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора. Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги", – повідомив він за результатами засідання комісії ТЕБ та НС.

З 13 січня після чергової масованої атаки РФ весь Київ перейшов на режим екстрених відключень електроенергії. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. У Київській області "ДТЕК" вдалося стабілізувати ситуацію в Бучанському районі, завдяки чому екстрені відключення було скасовано. У Бориспільському та Броварському районах вони тривають.

Пізніше НЕК "Укренерго" анонсував на 15 січня обмеження електропостачання в усіх регіонах України через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.