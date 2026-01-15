Глава МЗС Албанії у Києві: Справедливий мир для України означає реальні гарантії безпеки, відповідальність для агресора

Фото: https://www.facebook.com/espiropali

Албанія вважає, що справедливий мир для України означає надання реальних гарантій безпеки, відповідальність для агресора, повернення викрадених українських дітей, заявила міністр закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі.

"Ми підтримуємо медіаторські зусилля Сполучених Штатів та президента Трампа, Європейського Союзу та всіх партнерів, які щиро прагнуть вирішення, що поважає неймовірні жертви України. Будь-яка ініціатива, яка справді наближає нас до завершення цієї війни, заслуговує на нашу увагу та участь. Але будьмо чіткими: справедливий мир означає реальні гарантії безпеки", - сказала вона на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Спіропалі наголосили, що справедливий мир також означає повернення викрадених Росією українських дітей додому, повернення полонених, розслідування та покарання за воєнні злочини, притягнення агресора до відповідальності.

Міністерка також заявила, що Албанія "без вагань підтримуватиме європейський шлях України в усіх багатосторонніх форматах".

Крім того, вона зазначила, що сьогодні провела конструктивні переговори з українською стороною про те, як розвивати двосторонні відносини, як доповнити міцні політичні зв’язки співпрацею в багатьох сферах: енергетика, туризм, інвестиції, торгівля, глибші контакти між бізнесом і громадами.

"Ми домовилися заохочувати тісніші контакти між людьми та поглиблену співпрацю в усіх напрямах, зокрема високо цінуємо роль албанської діаспори в Україні, особливо в Одеському регіоні, яка виступає важливим мостом, що зміцнює зв’язки між нашими двома країнами та народами", - сказала вона.

Сибіга та Спіропалі також обговорили готовність Албанії долучитися до післявоєнних проєктів відбудови в координації з міжнародними партнерами.