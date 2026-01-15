Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

У четвер, 15 січня, будуть прийняті рішення щодо комендантської години, також Міністерство внутрішніх справ забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів обігріву в містах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні будуть рішення щодо комендантської години – потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості. Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, у столиці особлива складна ситуація, "час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста".

Президент повідомив, що для Києва був сформований постійно діючий штаб, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Зеленський також додав, що очікує від місцевої влади повної співпраці та взаємодії.

"Вдячний обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах. Взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону", - додав президент.

Крім того, він доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію у Чернігівській області.

Під час селектору також обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини.

"Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені", - наголосив глава держави.