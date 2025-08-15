У Харківській області зменшується тривалість комендантської години - Синєгубов

Фото: t.me/synegubov

Ради оборони Харківської області ухвалила рішення щодо скорочення комендантської години, про яке просили представники бізнесу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Тепер вона (комендантська година - ІФ-У) триватиме з 00:00 до 5:00. Зміни запроваджуємо з 00:00 17 серпня (ніч із суботи на неділю)... Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

За словами Синєгубова, вводити додаткові безпекові заходи у найближчі державні свята не планується, діятимуть старі обмеження. Правоохоронці працюватимуть, як і в попередні роки, у посиленому режимі.

Він також закликав мешканців регіону в ці дні уникати великого скупчення людей та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.