Понад 20 підземних шкіл планується здати у Харківській області до кінця року – Синєгубов

Фото: t.me/synegubov

У Харківській області будується 43 підземних школи, 36 з них - державним коштом, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У нас зараз у реалізації 43 школи, з них дві школи - за кошти міжнародних партнерів, саме литовців, та 5 шкіл - це Баффет (Говард Баффет - американський бізнесмен і громадський діяч, його фонд The Howard G. Buffett Foundation підтримує України з початку повномасштабного вторгнення РФ - ІФ-У) будує, під фабрику-кухню. 36 шкіл ми реалізуємо за кошти державного бюджету", - сказав Синєгубов на пресконференції у вівторок.

За його словами, понад 20 шкіл, які будуються державним коштом планується завершити до кінця цього року. За його словами, ОВА ініціювала розрив договорів з підрядними організаціями, які будували ще 4 школи, бо ті "не впоралися з обсягами і завданнями, які перед ними стояли". З січня наступного року будуть оголошені нові тендери на будівництво цих шкіл. Щодо решти, Синєгубов зазначив, що їх не вдасться завершити до кінця року через недостатність фінансування, але їх планується здати навесні.

"Для закінчення потрібно 3-4 місяці. Є вже домовленості з Міносвіти щодо продовження фінансування цих об'єктів. Думаю, протягом квітня-травня завершимо повністю", - сказав Синєгубов.