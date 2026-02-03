Генсек НАТО: російські обстріли, як цієї ночі, демонструють несерйозність РФ щодо миру

Фото: ВР /rada.gov.ua

Україна серйозно налаштована на досягнення прогресу щодо миру, одна РФ продовжує атаки й демонструє цим несерйозність щодо мирного процесу, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

"...досягнуто важливого прогресу (на шляху до миру - ІФ-У, але Росія продовжує атакувати. Як цей обстріл останньої ночі, і це демонструє їх несерйозність щодо миру", - сказав він під час виступу, який транслював і перекладав українською телеканал Рада.

Генсек НАТО наголосив на величезних втратах РФ у війні проти України, що сягнули понад 1 млн осіб.

"Вже більше мільйона жертв з їхнього боку. І попри готовність Путіна приносити жертви, будь-які досягнення на полі бою, вони даються їм дуже боляче", - підкреслив він.