Калмикова про НВМК: місця поховання полеглих захисників є недоторканними

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, коментуючи рішення Верховного суду щодо Національного військового меморіального кладовища (НВМК), наголошує, що місця поховання полеглих захисників є недоторканними.

"Також ми фіксуємо значний суспільний резонанс і обурення військовослужбовців та родин полеглих у звʼязку із судовим рішенням щодо територій Національного військового меморіального кладовища, яке сприймається як таке, що ставить природоохоронні обмеження вище права на гідне вшанування загиблих Захисників і Захисниць. Наголошую, місця поховання наших полеглих є недоторканними", - сказала Калмикова у Верховній Раді у вівторок.

Вона зазначила, що Мінветеранів опрацьовує юридичний механізм реагування, а також механізми пріоритизації вшанування при прийнятті рішень щодо природоохоронних зон, а також забезпечує належну охорону та догляд за територією і могилами 214 похованих на НВМК захисників.

Як повідомлялося, 29 серпня 2025 року за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

У кінці січня Верховний суд України визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року про передачу Мархалівського лісу під ДУ "НВМК", підтвердивши попередні рішення Київського окружного адміністративного та Шостого апеляційного адміністративного судів.

В наступні дні ряд українських військовослужбовці виступають проти рішення Верховного суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Зокрема, в соціальних мережах з’явилися дописи 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, який є спадкоємцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі", командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяр" Бровді, 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, 1-го корпусу Національної гвардії "Азов", ветеран лідер руху "Демократична Сокира" Юрій Гудименко.

1 лютого в ДУ "НВМК" заявили, що рішення Верховного суду стосовно меморіального кладовища стосується виключно деяких пунктів відповідного розпорядження КОВА та не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення кладовища, а також наголосили, що поховання Захисників та Захисниць на продовжуватимуться.

Колишній голова Українського інституту національної пам’яті, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки (KSE) Антон Дробович заявляє, що скасування рішення про передачу землі під Національне військове меморіальне кладовище не вирішить спірні питання, бо кладовище уже існує.