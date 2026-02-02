Дробович про ситуацію з НВМК: На кладовищі вже знайшли спочинок захисники, скасування рішення про передачу землі назад цього не поверне

Колишній голова Українського інституту національної пам’яті, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки (KSE) Антон Дробович заявляє, що скасування рішення про передачу землі під Національне військове меморіальне кладовище не вирішить спірні питання, бо кладовище уже існує.

"Рішення судів (в першу чергу Київського окружного адміністративного суду, рішення якого підтримали колеги з Верховного суду) стосуються процедур… Жодних інших приписів що робити далі із ділянкою і кладовищем суд не постановив. Інших тем не торкався. Тож тепер існує декілька формальних юридичних варіантів рішення як виходити із ситуації, адже де-факто кладовище вже є, воно працює, введено в експлуатацію і на ньому вже знайшли свій спочинок захисники та захисниці України. Скасування рішення про передачу землі НВМК назад цього всього не поверне", - написав Дробович в мережі Facebook.

Також він заявляє, що у самій Мархалівці ділянка лісу, яка входить до Смарагдової мережі і яку в судах захищали позивачі, була практично знищена і забудована приватними, господарськими та офісними будівлями.

"І в попередні роки ні судів від їх ГО, ні пікетів, ні жодної публічної стурбованості не було… Звісно, військове кладовище це не офісний центр, не заправка, не котеджне містечко, які зазвичай будують у таких місцях і все проходить тихо. Це меморіальний, а не комерційний об’єкт. Уряд реалізував на державній землі проєкт національного значення, який точно краще позначиться на стані лісу, ніж роки безгосподарної стагнації. І саме щодо цієї реальності ми маємо тепер формальне рішення судів. Може воно і було мотивоване благами намірами, але навряд породило щось окрім чвар і чергових загроз лісу", - написав Дробович.

Як повідомлялося, 29 серпня 2025 року за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

У кінці січня Верховний суд України визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року про передачу Мархалівського лісу під ДУ "НВМК", підтвердивши попередні рішення Київського окружного адміністративного та Шостого апеляційного адміністративного судів.

В наступні дні ряд українських військовослужбовці виступили проти рішення Верховного суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Зокрема, в соціальних мережах з’явилися дописи 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, який є спадкоємцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі", командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяр" Бровді, 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, 1-го корпусу Національної гвардії "Азов", ветеран лідер руху "Демократична Сокира" Юрій Гудименко.

1 лютого в ДУ "НВМК" заявили, що рішення Верховного суду стосовно меморіального кладовища стосується виключно деяких пунктів відповідного розпорядження КОВА та не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення кладовища, а також наголосили, що поховання Захисників та Захисниць на продовжуватимуться.