До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Верховний Суд став на бік захисників Мархалівського лісу: незаконна передача території під військове кладовище скасована"

У середу, 4 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Верховний Суд став на бік захисників Мархалівського лісу: незаконна передача території під військове кладовище скасована".

Учасники: юрист Юлія Рибіцька, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

