Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:00 30.12.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Успіхи і провали року: економіка, спротив росії, боротьба з корупцією, оцінка діяльності правоохоронних і силових структур, цифровізація"

1 хв читати

У вівторок, 30 грудня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Успіхи і провали року: економіка, спротив росії, боротьба з корупцією, оцінка діяльності правоохоронних і силових структур, цифровізація". Будуть презентовані результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною компанією "Active Group" 21-23 грудня 2025 року.

Учасники: засновник соціологічної компанії "Active Group" Андрій Єременко; директор соціологічної компанії "Active Group" Олександр Позній (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Успіхи і провали року, мирні переговори, рейтинги, настрої"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Звіт Молодіжної ради залізничників і дослідження про участь працівників у Наглядовій раді 'Укрзалізниці'"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення"

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках"

До відома про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стратегічні підсумки року"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" з нагоди встановлення Національного рекорду України у сфері соціальних проєктів

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Помічник сапера": новий інноваційний рівень безпеки для саперів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА