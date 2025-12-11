12:00 15.12.2025
До відома про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стратегічні підсумки року"
У понеділок, 15 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Стратегічні підсумки року".
Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.