12:00 15.12.2025

До відома про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стратегічні підсумки року"

У понеділок, 15 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Стратегічні підсумки року".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. 

 

