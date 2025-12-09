Інтерфакс-Україна
12:00 18.12.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення"

У четвер, 18 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція, присвячена презентації результатів дослідження, підготовленого в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення", що здійснювалось за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя у м. Києві. Учасники: президент Центру Разумкова Юрий Якименко; експерт з соціальної та економічної політики, Віце-прем'єр-міністр України (2016 - 2019 рр). Павло Розенко; провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна; заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко; позаштатний експерт з соціальних питань (Берлін) Олександра Коломиец; експерт з аналізу ринку праці, Фонд Міжнародної солідарності (Solidarity Fund PL) Микола Судаков (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

