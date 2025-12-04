Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 05.12.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" з нагоди встановлення Національного рекорду України у сфері соціальних проєктів

У п'ятницю, 5 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція, присвячена офіційному врученню Національного рекорду України "Національному онлайн-кінотеатру SWEET.TV" та івент-агенції "Садиба М’юзік" за реалізацію соціального проєкту для внутрішньо переміщених осіб "Ми, українці – всі одна родина". Проєкт встановив рекорд "Найбільша кількість міст проведення благодійних заходів для внутрішньо переміщених осіб". Учасники: директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV Марина Русак; засновник та власник івент-агенціі "Садиба Мьюзік" та автор проєкту Віталій Рябчун (уточнюється); директор івент-агенції "Садиба Мьюзік" Ірина Коваленко, народний артист України, учасник та амбасадор проєкту Анатолій Гнатюк; представник Національного реєстру рекордів України, який оголосить офіційний результат та вручить диплом про встановлення рекорду (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 407-98-60 (Марина Русак).

