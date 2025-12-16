До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?"

У п'ятницю, 19 грудня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?".

Учасники:

кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", волонтер АТО і ЗСУ Ігор Жданов;

генерал-майор запасу СБУ, заступник глави СБУ з березня 2014 року до червня 2015 року, директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун;

доктор економічних наук, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, професор кафедри економічної теорії Національного університету “Києво-Могилянська академія" Ігор Бураковський.

Трансляція буде доступна на YouTube каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.