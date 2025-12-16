Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:00 19.12.2025

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?"

1 хв читати

У п'ятницю, 19 грудня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?".

Учасники:

кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", волонтер АТО і ЗСУ Ігор Жданов;

генерал-майор запасу СБУ, заступник глави СБУ з березня 2014 року до червня 2015 року, директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун;

доктор економічних наук, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, професор кафедри економічної теорії Національного університету “Києво-Могилянська академія" Ігор Бураковський.

Трансляція буде доступна на YouTube каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках"

До відома про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стратегічні підсумки року"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" з нагоди встановлення Національного рекорду України у сфері соціальних проєктів

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Помічник сапера": новий інноваційний рівень безпеки для саперів"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "XII Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави" - стратегічні цілі та очікування"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Системна криза української влади. Чи є вихід?"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА