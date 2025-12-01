Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 04.12.2025

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Помічник сапера": новий інноваційний рівень безпеки для саперів"

1 хв читати

У четвер, 4 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Помічник сапера": новий інноваційний рівень безпеки для саперів". Учасники: голова правління ГС "Кластер розмінування України" Максим Ткаченко; перший заступник Української національної асоціації з гуманітарного розмінування Олексій Ботнаренко; заступник директора компанії ТОВ "Шериф-розмінування" Дмитро Рябий (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097) 935-91-27 (Світлана).

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "XII Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави" - стратегічні цілі та очікування"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Системна криза української влади. Чи є вихід?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Спроби тиску НАЗК на незалежність професії лобістів в Україні"

До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки"

До відома про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Глобалізація російсько-української війни"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Діабет та війни: як інвестиції в охорону здоров’я рятують життя та підтримують економіку?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як українці ставляться до капіталізму?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля перетворило національні парки у промислову зону по заготівлі ягод, грибів, лікарських рослин та очерету"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА