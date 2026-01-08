Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 12.01.2026

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" політичної партії "Сила нації" на тему "Корупція як вирок системі, а не випадковість: загроза національній безпеці України"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" політичної партії "Сила нації" на тему "Корупція як вирок системі, а не випадковість: загроза національній безпеці України"

У понеділок, 12 січня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція керівництва всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Корупція як вирок системі, а не випадковість: загроза національній безпеці України".

Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; член генеральної ради партії, громадсько-політичний діяч, журналіст, голова ГО "Асоціація учасників російсько-української війни" Геннадій Прищепчук; член генеральної ради партії, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, журналіст, екскерівник ВЦА м. Золоте Луганської області Костянтин Ільченко; член генеральної ради партії, політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].

