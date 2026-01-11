До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Підсумки Національного конкурсу народного мистецтва "Поліська Казка"

У понеділок, 12 січня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Підсумки Національного конкурсу народного мистецтва "Поліська Казка".

Учасники: засновниця Всеукраїнської культурної платформи "Поліська Казка" Маргарита Бондарєва; генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України, заслужений працівник культури України Оксана Повякель; ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв України Олександр Цугорка; режисер, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, віцепрезидент Академії мистецтв Олесь Санін; режисер, заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сеітаблаєв (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за тел. (067) 332-98-30 та у WhatsApp (Тамара Бондарчук).

Додаткова інформація та коментарі за тел. (098) 884-98-43 (Ярослава Коба).