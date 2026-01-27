Інтерфакс-Україна
Пресанонси
11:00 29.01.2026

До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору"

1 хв читати

У четвер, 29 січня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору".

Учасники: керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко; керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", міністр молоді та і спорту України (2014-2019) Ігор Жданов; голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко; координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин; політолог, військовослужбовець Юрій Олійник; політтехнолог, кандидат історичних наук Олег Постернак (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, (Юрій Гончаренко).

