До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Шляхи вдосконалення військово-патріотичної та мобілізаційної роботи: позиція партії "Сила нації"

У понеділок, 26 січня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Шляхи вдосконалення військово-патріотичної та мобілізаційної роботи: позиція партії "Сила нації" про необхідність реформування діяльності ТЦК, в тому числі із залученням громадського сектору, для уникнення непорозумінь при мобілізаційних заходах, та необхідні законодавчі зміни.

Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; член генеральної ради партії, громадсько-політичний діяч, журналіст, голова ГО "Асоціація учасників російсько-української війни" Геннадій Прищепчук; член генеральної ради партії, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, журналіст, екскерівник ВЦА м. Золоте Луганської області Костянтин Ільченко; член генеральної ради партії, політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.