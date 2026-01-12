"Поліська Казка" поєднує народне мистецтво і сучасне бачення – засновниця конкурсу Маргарита Бондарєва

Бліцінтерв'ю засновниці всеукраїнської культурної платформи "Поліська Казка" Маргарити Бондарєвої агентству "Інтерфакс-Україна"

Автор: Ольга Левкун

Національний конкурс народного мистецтва “Поліська Казка” на старті вже зібрав близько 100 учасників і понад 150 робіт, а організатори планують проводити його щороку, повідомила засновниця платформи Маргарита Бондарєва в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Сьогодні є потреба в казковому й міфічному вимірі — не як втечі від реальності, а як способі наповнити світ сенсом і світлом”, — сказала засновниця платформи.

— Скільки учасників уже долучилися до конкурсу і чи маєте ви аналітику платформи?

— Якщо говорити саме про конкурс, то наразі це близько 100 учасників і приблизно 150 робіт.

Щодо самої платформи, то точну аналітику відстежувати складніше, адже ми представлені в різних соціальних мережах і працюємо з ними не так давно. Наразі маємо близько 200 підписників в Instagram, але платформа поступово зростає. Ми співпрацюємо з блогерами, митцями, організовуємо події й плануємо подальший розвиток.

— Хто може брати участь у конкурсі? Чи є регіональні обмеження?

— Це український конкурс, і в ньому можуть брати участь митці з будь-яких регіонів України, а також українці, які проживають у Європі чи інших країнах світу.

Вікові обмеження — від 16 до 30 років.

— Які ключові критерії відбору робіт?

— Це не будь-яка ідея. Роботи мають відповідати темі конкурсу — авторському баченню “Поліської Казки”.

Це може бути інтерпретація через образи звірів, міфічних або казкових світів, але обов’язково з власним відчуттям Полісся та його символіки.

— Чому ви обрали саме цю тему?

— Це дуже особиста історія. У нашій родині люблять наїв і примітивізм — Марію Приймаченко, Поліну Райко. Марія Приймаченко була родом із Полісся, з Іванкова, і в нас також є сімейна історія, пов’язана з цим регіоном.

Квіти, звірі, фантазійні образи — це все Полісся. Крім того, ми відчуваємо, що сьогодні суспільству потрібен простір для міфу й казки — не для заперечення реальності, а для її осмислення.

— Яка фінансова модель конкурсу і які винагороди передбачені?

— Стипендії виплачуватимуться щомісяця протягом року.

У професійній категорії (студенти):

перше місце — 25 тис. грн на місяць ,



, друге місце — 20 тис. грн ,



, третє місце — 15 тис. грн.

У категорії аматорів передбачено одну стипендію 25 тис. грн на місяць.

Механізм виплат зараз узгоджується з юристами. Найімовірніше, з переможцями укладатимуться договори, а кошти перераховуватимуться на їхні рахунки.

— Чи буде процес відбору прозорим?

— Так. Відбір здійснюватиме професійне журі, також передбачено народне голосування. Прозорість — один із ключових принципів платформи.

— Хто фінансує проєкт і чи плануєте ви залучати нових інвесторів?

— Наразі ми співпрацюємо з трьома донорами, які поки що не публічні. Також я вкладаю власні кошти як засновниця платформи. Надалі ми відкриті до нових партнерств.

— Які подальші плани щодо розвитку конкурсу?

— Це перший конкурс, і ми плануємо зробити його щорічним. Хочемо напрацювати сталі організаційні процеси та професійне журі.

У перспективі розглядаємо можливість розширення — окремі категорії або конкурси для дизайнерів і скульпторів, але це питання майбутніх етапів розвитку платформи.