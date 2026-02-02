Інтерфакс-Україна
Культура
16:22 02.02.2026

Мінкультури передало у користування монастирській громаді ПЦУ два корпуси на території Нижньої Лаври - Бережна

2 хв читати
Мінкультури передало у користування монастирській громаді ПЦУ два корпуси на території Нижньої Лаври - Бережна
Фото: Юрій Коганов/Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

Міністерство культури України передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України (ПЦУ) два корпуси на території Нижньої Лаври, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Важливий крок для Києво-Печерської лаври і для всієї української духовної спільноти. Міністерство культури України передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України два корпуси на території Нижньої Лаври. Створюємо юридичні умови для діяльності релігійних громад, які долучаються до збереження національної культурної спадщини та підтримують Україну", - написала Бережна в мережі Facebook.

Вона нагадала, що ще у 2022 році указ президента та рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) запустили юридичні й управлінські процеси переосмислення ролі Києво-Печерської лаври як важливого безпекового та духовного чинника.

"У 2023 держава провела повну перевірку правових підстав користування майном на території Заповідника. Зафіксували численні порушення умов договорів і ухвалили непрості, але юридично вивірені рішення щодо їх припинення. Це дозволило повернути державі контроль над пам’ятками національного значення і діяти виключно в правовому полі", - написала віцепрем'єр.

Вона наголосила, що сьогоднішня передача корпусів №49 та №70 дозволяє юридично закріпити присутність монастирської громади ПЦУ в Лаврі через прозорі договори, з чітко визначеними правами та обов’язками, відповідальністю за збереження пам’яток і дотримання режиму національного заповідника.

"Саме такий підхід дозволяє поєднати духовне служіння, державні інтереси і захист культурної спадщини в умовах війни. Ми послідовно будуємо сталу модель державно-церковного партнерства, де ключовими є закон, відповідальність і повага до української культурної та духовної спадщини", - написала Бережна.

 

Теги: #бережна #лавра #мінкультури #пцу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 02.02.2026
Мінкультури в грудні-січні надало 10-ти підприємствам статус критично важливих

Мінкультури в грудні-січні надало 10-ти підприємствам статус критично важливих

10:48 02.02.2026
Мінкультури внесло російську співачку Успенську до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російську співачку Успенську до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

12:33 30.01.2026
Триває робота над переосмисленням Музею історії України у Другій світовій війні - Мінкультури

Триває робота над переосмисленням Музею історії України у Другій світовій війні - Мінкультури

11:44 30.01.2026
Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

15:44 26.01.2026
Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

15:06 26.01.2026
Держетнополітики про пошкодження Лаври: Це удар по пам’яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями

Держетнополітики про пошкодження Лаври: Це удар по пам’яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями

12:12 26.01.2026
Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

10:21 22.01.2026
Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

18:37 20.01.2026
Бережна обговорила з Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України

Бережна обговорила з Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України

14:52 20.01.2026
У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025 році

Molodi, The Elliens і "ЩукаРиба" мають найменше прослуховувань пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Світло серед війни: у Празі відкрили виставку українських художників

Куди сходити в Києві на вихідні: концерти, виставки та вистави 31 січня - 1 лютого

Від Грузії до Києва: у столиці відкриють масштабну виставку Темо Свірелі

Києво-Печерська лавра частково відновлює доступ для відвідувачів з 31 січня

Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко

Премія Читомо–2025 оголосила переможців

Сформовано склад Ради директорів Українського фонду культурної спадщини, наступний крок – обрання виконавчого директора - Бережна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА