Триває робота над переосмисленням Музею історії України у Другій світовій війні - Мінкультури

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Триває робота над переосмисленням Національного музею історії України у Другій світовій війні і довколишнього простору, повідомляє Міністерство культури України.

"Триває робота над переосмисленням Музею війни і довколишнього простору. Колись він був створений для пропаганди радянської величі. Сьогодні це місце, де складають присягу українські воїни, Верховний Головнокомандувач вручає бойові прапори підрозділам, здійснюються меморіальні заходи, мистецькі події і конференції, присвячені Війні за Незалежність, що триває. Тут є флагшток з головним прапором країни і національний герб на щиті Батьківщини-Матері. Відбуваються прекрасні виставки", - написав заступник міністра культури Іван Вербицький в мережі Facebook.

У Мінкультури зазначили, що Музей війни здійснює глибоку роботу з контекстами, сенсами та історичними акцентами, послідовно відмовляється від застарілих радянських інтерпретацій та пропонує відвідувачам український, критичний і сучасний погляд на події Другої світової війни.

"Робота з деколонізації музейних експозицій триватиме й надалі. Вона охоплює перегляд текстів, візуальних рішень, наукових коментарів та концептуальних підходів до подачі історичного матеріалу з урахуванням сучасного контексту та досвіду війни, яку Україна переживає сьогодні", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у 2023 році на щиті скульптури "Батьківщина-мати" замінили радянський герб на Тризуб. У 2024-му демонтували літери, якими були викладені назви міст та зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв.

29 січня Музей провів демонтаж радянського російськомовного пропагандистського напису зі скульптурної галереї "Герої фронту й тилу".

У березні 2024 року стало відомо, що Національний музей історії України у Другій світовій війні має намір демонтувати горельєф "Курська битва" на території меморіального комплексу. Крім того, зазначалося, що пріоритетним завданням для музейників є створення стаціонарної експозиції, що розповідатиме про століття збройної боротьби українців за свободу й незалежність. Зокрема, у Музеї повідомили, що наступним значним кроком стане впорядкування простору всього комплексу, зокрема, у планах максимальна зміна архітектурного ландшафту: демонтаж усіх пам’яток та елементів радянської пропаганди.