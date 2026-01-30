Інтерфакс-Україна
Культура
12:33 30.01.2026

Триває робота над переосмисленням Музею історії України у Другій світовій війні - Мінкультури

2 хв читати
Триває робота над переосмисленням Музею історії України у Другій світовій війні - Мінкультури
Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Триває робота над переосмисленням Національного музею історії України у Другій світовій війні і довколишнього простору, повідомляє Міністерство культури України.

"Триває робота над переосмисленням Музею війни і довколишнього простору. Колись він був створений для пропаганди радянської величі. Сьогодні це місце, де складають присягу українські воїни, Верховний Головнокомандувач вручає бойові прапори підрозділам, здійснюються меморіальні заходи, мистецькі події і конференції, присвячені Війні за Незалежність, що триває. Тут є флагшток з головним прапором країни і національний герб на щиті Батьківщини-Матері. Відбуваються прекрасні виставки", - написав заступник міністра культури Іван Вербицький в мережі Facebook.

У Мінкультури зазначили, що Музей війни здійснює глибоку роботу з контекстами, сенсами та історичними акцентами, послідовно відмовляється від застарілих радянських інтерпретацій та пропонує відвідувачам український, критичний і сучасний погляд на події Другої світової війни.

"Робота з деколонізації музейних експозицій триватиме й надалі. Вона охоплює перегляд текстів, візуальних рішень, наукових коментарів та концептуальних підходів до подачі історичного матеріалу з урахуванням сучасного контексту та досвіду війни, яку Україна переживає сьогодні", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у 2023 році на щиті скульптури "Батьківщина-мати" замінили радянський герб на Тризуб. У 2024-му демонтували літери, якими були викладені назви міст та зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв. 

29 січня Музей провів демонтаж радянського російськомовного пропагандистського напису зі скульптурної галереї "Герої фронту й тилу".

У березні 2024 року стало відомо, що Національний музей історії України у Другій світовій війні має намір демонтувати горельєф "Курська битва" на території меморіального комплексу. Крім того, зазначалося, що пріоритетним завданням для музейників є створення стаціонарної експозиції, що розповідатиме про століття збройної боротьби українців за свободу й незалежність. Зокрема, у Музеї повідомили, що наступним значним кроком стане впорядкування простору всього комплексу, зокрема, у планах максимальна зміна архітектурного ландшафту: демонтаж усіх пам’яток та елементів радянської пропаганди.

Теги: #музей_історії_україни_у_другій_світовій #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 30.01.2026
Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

15:44 26.01.2026
Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

10:21 22.01.2026
Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

14:52 20.01.2026
У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

14:43 20.01.2026
Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

12:31 19.01.2026
Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

11:52 19.01.2026
Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

11:33 19.01.2026
За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

16:34 18.01.2026
Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

11:56 14.01.2026
Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко

Премія Читомо–2025 оголосила переможців

Сформовано склад Ради директорів Українського фонду культурної спадщини, наступний крок – обрання виконавчого директора - Бережна

Кінотеатр "Жовтень" відзначає 95 років з дня відкриття

Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з народною артисткою України

Зірки "Бриджертонів" звернулися до українців

Тарабарова прокоментувала результати України на "Дитячому Євробаченні"

Печери Києво-Печерської лаври - в стабільному стані після російського обстрілу, але це може змінитися, - гендиректор

УКФ спільно з 1 Корпусом НГУ "Азов" запускають грантову програму для проєктів, що осмислюють досвід війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА