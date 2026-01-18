Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

Договір з Українською православною церквою (Московського патріархату) про безоплатне користування комплексом пам'яток архітектури Батуринського Миколо-Крупицького монастиря в Чернігівській області закінчується 26 січня 2026 року, повідомляє Міністерство культури України.

"За наявними в Мінкульті матеріалами серед об'єктів державної власності, які перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури України, у 2026 році закінчується строк дії договору безоплатного користування з Общиною Свято-Миколаївського Крупицького жіночого монастиря УПЦ (МП) щодо комплексу пам'яток архітектури Батуринського Миколо-Крупицького монастиря (державна власність)", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна" щодо державного майна, стосовно якого 2026 року спливає термін дії договору з релігійними громадами УПЦ (МП) про безоплатне користування.

Зазначається, що комплексу входять: дзвіниці, Спасо-Преображенської теплої церкви, келій з трапезною (Чернігівська обл., с. Вербівка, вул. Шевченка, 33-А), який перебуває на балансі Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця".

Згідно з інформацією міністерства, строк дії договору спливає 26 січня 2026 року.