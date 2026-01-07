Інтерфакс-Україна
Культура
14:15 07.01.2026

Костел Святого Миколая в Києві передали парафії в користування на 50 років. Громада наголошує: це лише початок

3 хв читати
Костел Святого Миколая в Києві передали парафії в користування на 50 років. Громада наголошує: це лише початок
Фото: пресслужба Міністерства культури

6 січня, у свято Богоявлення Господнього, в костелі Святого Миколая в Києві відбувся урочистий молебень з нагоди передачі храму римо-католицькій парафії у безоплатне користування строком на 50 років. У цей день представники держави передали громаді відповідні документи — символічний "дар" у день Трьох Царів, який відкрив новий етап у багаторічній боротьбі за повернення храму, повідомляє пресслужба Міністерства культури України.

Згідно з договором, парафія отримує право користування костелом, водночас будівля залишається у державній власності та на балансі Національного будинку органної та камерної музики України. Громада дозволили проводити богослужіння та розпочати реставраційні роботи за власний кошт із дотриманням вимог охорони культурної спадщини.

Під час молебню в храмі лунали молитви за Україну та її Захисників. Із духовним словом до вірних звернулися Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький SDB та настоятель парафії костелу св. Миколая отець Павло Вишковський ОМІ.

У заході також взяли участь і виступили представники державної влади: Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук та представниця ОП  Олена Ковальська, Міністерка культури України Тетяна Бережна, а також народний депутат України Ростислав Тістик.

Важливою частиною події став блок "Голос парафії". Із особистими свідченнями виступили парафіяни різних поколінь, зокрема представниця першого покоління віярн пані Тетяна Куликовська, кандидатка філологічних наук, яка згадала роки молитви при зачинених дверях храму, Марія-Тереза Шибанова — парафіянка і співаторка електронної петиції до Кабміну про передачу костелу, яка наголосила, що повернення костелу є справою відповідальності перед наступними поколіннями. Також слово мала дитина-парафіянка як символ майбутнього громади.

Окремим елементом урочистостей стало зачитування “Листа для нащадків”, автором якого є парафіянин костелу, юрист і нині військовослужбовець Збройних Сил України Володимир Тарасюк. Лист присвячений подіям багаторічної боротьби за храм і став духовним та громадянським свідченням часу. Після Меси документ підписали парафіяни, його запечатають у гільзу та закладуть у стіну костелу як знак пам’яті, жертви й надії.

Історія повернення костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді триває понад 30 років. Попри доручення Президента України, рішення уряду та остаточні судові вердикти, реституція храму у власність парафії досі не відбулася.

У громаді наголошують: передача костелу в користування — важливий, але проміжний крок.

“Це не кінець і не компроміс із совістю. Це лише початок нового етапу. Ми будемо й надалі боротися щоб костел св. Миколая був місце, де кожен міг знайти Бога і щоб справедливість нарешті запанувала”, — заявив настоятель парафії.

Костел Святого Миколая, збудований на початку ХХ століття коштом римо-католицької громади Києва, зазнав значних втрат у радянський період, а в новітній історії — пожежі 2021 року та пошкоджень унаслідок російського ракетного обстрілу у 2024 році.

Теги: #костел_святого_миколая

