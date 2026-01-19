Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

Фото: Міністерство культури України

Міністерка культури України Тетяна Бережна провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем, під час якої сторони обговорили розвиток спільних культурних та гуманітарних проєктів, активізацію двосторонніх контактів і розширення співпраці між культурними інституціями обох країн.

Як повідомили в пресслужбі відомства , Бережна поінформувала китайського дипломата про ключові ініціативи України у сфері збереження та відновлення культурної спадщини, зокрема про Український фонд культурної спадщини та Альянс культурної стійкості. За її словами, ці програми мають важливе значення для відновлення об’єктів культури, зруйнованих унаслідок російської агресії.

Сторони також обговорили питання відновлення діяльності підкомісії з питань співробітництва у галузі культури в межах комісії зі співробітництва між урядами України та КНР.

Посол Ма Шенкунь підтвердив зацікавленість китайської сторони у розвитку двостороннього культурного співробітництва, зокрема в активізації обмінів у сферах культури, мистецтва та освіти. Він також наголосив на можливості організації гастролей українських митців у Китаї та готовності сприяти подальшому налагодженню контактів між обома країнами.