Мінкультури внесло 11 росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, у 2025р

Міністерство культури України у 2025 році внесло 11 росіян до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці країни.

"Щодо надання інформації про осіб, яких протягом 2025 року було включено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці або виключено з нього. За результатами розгляду повідомляємо, що у зазначений період до Переліку було включено 11 осіб", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому у відомстві зазначили, що у 2025 році жодну особу з цього переліку не було виключено.

Так, минулого року до переліку увійшли: російський актор театру і кіно Іван Агапов; актор театру і кіно Микита Джигурда; режисери дирекції креативних розробок автономної некомерційної організації "ТВ-Новини" Вадим Маслов і Геннадій Навников; керівник відділу продюсерів "ТВ-Новини" Марія Тумар; директор "ТВ-Новини" Борис Горлов; телеоператор "ТВ-Новини" Ілля Грачов; російський актор театру і кіно, телебачення, кінорежисер і кінопродюсер, ведучий телеканалу "ТНТ" Юрій Колокольніков; російський актор, гуморист і телеведучий Азамат Мусагалієв; російський актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист і телеведучий Валерій Ніколаєв; радянський і російський актора театру і кіно, народний артист і заслужений діяч РФ Юрій Чернов.

Отже, наразі до переліку внесено 250 осіб.

Як повідомлялося, у 2022 році до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, було внесено чотирьох росіян: Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Анну Семенович і Дмитра Пучкова. Водночас цього року з цього переліку виключено російського гумориста Максима Галкіна.

У 2023 році Мінкультури внесло трьох росіян до переліку загрозливих для нацбезпеки осіб: Олексія Кравченка, Ярослава Дронова (творчий псевдонім Shaman) і Станіслава Васильєва (творчий псевдонім Стас "Ай, Как Просто!"). Водночас у відомстві зазначили, що у 2023 році жодну особу з цього переліку не було виключено.

У 2024 році Мінкультури внесло 25 росіян до переліку загрозливих для нацбезпеки осіб: Віктор Бабак, Кирило Кузнєцов, Олег Абрамов, Володимир Машков, Віталій Гогунський, Сергій Векслер, Анатолій Бородкін, Володимир Соловйов, Діана Козлова, Сергій Кабайло, Едгар Запашний, Аскольд Запашний, Віктор Захарченко, Анастасія Трофімова, Кирило Полухін, Лев Семашков, Олексій Шевченков, Максим Громов, Олександр Панов, Антон Батирєв, Наталія Антонова, Альона Яковлєва, Катерина Гусєва, Олександр Пєлєвін та Дмитро Ноздрін. Водночас у відомстві зазначили, що у 2024 році жодну особу з цього переліку не було виключено.