18:34 01.02.2026
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України
НЕК "Укренерго" в понеділок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.
"Завтра, 2 лютого, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" в Телеграм.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.