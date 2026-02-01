Інтерфакс-Україна
Події
18:34 01.02.2026

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

1 хв читати
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" в понеділок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 2 лютого, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Теги: #обмеження #укренерго #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 31.01.2026
Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

22:56 31.01.2026
Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

22:18 30.01.2026
Шмигаль: Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями

Шмигаль: Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями

21:32 30.01.2026
Через погодні умови обмежено рух вантажівок в Полтавській та Дніпропетровській областях - Укртрансбезпека

Через погодні умови обмежено рух вантажівок в Полтавській та Дніпропетровській областях - Укртрансбезпека

18:45 30.01.2026
Відсутність достатньої комунікації про проблеми в енергетиці призводить до соціальної напруги і грає на руку РФ – ексглава "Укренерго"

Відсутність достатньої комунікації про проблеми в енергетиці призводить до соціальної напруги і грає на руку РФ – ексглава "Укренерго"

18:03 30.01.2026
Київ має такі проблеми з теплом та світлом, бо не впорався з децентралізацією їхніх джерел – ексглава "Укренерго"

Київ має такі проблеми з теплом та світлом, бо не впорався з децентралізацією їхніх джерел – ексглава "Укренерго"

13:42 30.01.2026
На Сумщині введено обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів у зв’язку зі складними погодними умовами

На Сумщині введено обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів у зв’язку зі складними погодними умовами

20:29 29.01.2026
НКРЕКП заявляє про повну відповідність закону прийняття рішення про підвищення прайскепів 16 січня

НКРЕКП заявляє про повну відповідність закону прийняття рішення про підвищення прайскепів 16 січня

15:33 29.01.2026
Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

22:34 28.01.2026
У Києві без електроенергії залишаються 610 тис. споживачів — Шмигаль

У Києві без електроенергії залишаються 610 тис. споживачів — Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

ОСТАННЄ

Свириденко: перші 10 тис. "Пакунків тепла" отримали мешканці найбільш постраждалих районів Києва та Київщини

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Шмигаль: вночі завершився ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою

Дві жінки постраждали внаслідок удару російського БпЛА по Хотімлі - Синєгубов

Таяні: Італія підтримує вступ України до ЄС, але пріоритетом залишаються Балкани

Міноборони України: Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги - ППО, радари Saab, РЕБ та дрони

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

На Львівщинв розпочато інвентаризацію мозаїк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА