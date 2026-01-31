Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на прохання міністерства компанія SpaceX вжила заходів з обмеження функціонування систем Starlink в Україні з метою перешкодити атакам російських ударних БпЛА. Про це Бескрестнов розповів у соцмережі Facebook у суботу.

"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України. Я не можу публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено, але всі ці дії спрямовані на одну мету: Захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника", - написав Бескрестнов у Facebook.

Він наголосив, що ці рішення є тимчасовими і "будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час".

Окрім того радник міністра озвучив проблему зі збором інформації про користувачів мережі Starlink в Збройних Силах.

"Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінкі та особисті Старлінкі, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось. Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію", - зазначив Бескрестнов.

За його словами компанія SpaceX "залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C9vdJRDTA/