Діра в бюджеті РФ і проміжні вибори в США погіршують умови мирної угоди для Путіна – ЗМІ

Прагнення Путіна досягти якомога більших результатів у захопленні території України навантажують бюджет РФ і можуть призвести до погіршення умов мирної угоди для росіян, повідомило агенство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, у суботу.

"Путін зіткнувся зі звуженням вікна для досягнення мирної угоди в Україні, оскільки Росія бореться зі зростанням бюджетного дефіциту для фінансування своєї війни... російські чиновники стурбовані тим, що бюджетні витрати цього року знову перевищать запланований рівень, якщо знадобляться додаткові витрати на війну. Вони намагаються знайти нові джерела доходу в розмірі до 1,2 трильйона рублів (16 мільярдів доларів), щоб збалансувати ключовий бюджетний показник", - йдеться в аналітичному матеріалі Bloomberg.

"Це еквівалентно додатковим 0,5% валового внутрішнього продукту понад запланований дефіцит на цей рік у 1,6% ВВП на тлі зниження доходів від продажу енергоносіїв та впливу несподівано сильного рубля", - стверджують джерела агентства.

Також Bloomberg наводить думку Олександра Габуєва, директора розташованого в Берліні Carnegie Russia Eurasia Center, що політичний календар США також може стати фактором для Кремля, оскільки президент Дональд Трамп все більше зосереджується на проміжних виборах до Конгресу в листопаді.

"Умови, запропоновані Трампом для припинення війни, є найкращими для Путіна за всі чотири роки. Малоймовірно, що такі пропозиції будуть пропонуватися нескінченно, і якщо Трамп втратить контроль над нижньою палатою, що цілком ймовірно, то вона зможе обмежити будь-які його дії", - цитує Габуєва Bloomberg.

"Бюджетне становище Росії може ще більше погіршитися, оскільки санкції США змушують виробників нафти знижувати і без того низькі ціни на сиру нафту. Бюджет на 2026 рік передбачає доходи від нафти і газу в розмірі 8,9 трильйона рублів при ціні на нафту марки Urals у 59 доларів за барель та обмінному курсі 92,2 рубля за долар. Нафта марки Urals зараз торгується за ціною 55 доларів за барель, а рубль – близько 75 доларів за долар. Якщо ці рівні збережуться, доходи від нафти і газу становитимуть 6,75 трильйона рублів, що призведе до дефіциту майже 2,2 трильйона рублів", - наводить власні розрахунки Bloomberg.

Що ж до запланованого Росією низького дефіциту бюджету в 1,6% ВВП, агенство звертає увагу на те, як російський уряд "різко переглянув свій цільовий показник дефіциту минулого року з 0,5% до 2,6% ВВП і був змушений скоротити витрати в грудні, щоб досягти цієї мети".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-31/putin-s-war-budget-faces-growing-strains-as-peace-talks-resume