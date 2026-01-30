Інтерфакс-Україна
Події
16:41 30.01.2026

Майбутній прем'єр Нідерландів виключає переговори з Путіним і заявляє про підтримку України – ЗМІ

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/RobJetten

Майбутній прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, чия партія D66 уклала угоду про створення меншості коаліції для формування уряду цього тижня, заявив, що він проти будь-яких таких кроків, та пообіцяв, що його новий уряд продовжуватиме підтримувати Київ, повідомляє The Guardian.

38-річний політик заявив, що не буде вести переговори з Москвою, оскільки наразі "немає жодних ознак" того, що Росія хоче закінчити війну в Україні. "І доки агресія триватиме, ми продовжуватимемо підтримувати український народ", – додав він.

Він також зазначив, що європейці повинні "набагато активніше обговорювати, що Європа може зробити для себе", і перестати дивитись на США під керівництвом Дональда Трампа.

