17:51 30.01.2026

Деснянська РДА опублікувала перелік супермаркетів, що працюватимуть цілодобово

Голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві Максим Бахматов опублікував перелік районних супермаркетів, які тимчасово працюватимуть в цілодобовому форматі, серед них "Сільпо", Varus, Novus і "АТБ".

Згідно з повідомленням голови РДА в Facebook, на Троєщині цілодобово працюватимуть два супермаркети "Сільпо" за адресами вул. Миколи Закревського, 61/2 та вул. Оноре де Бальзака, 91/29а. У приміщеннях є посадкові місця на 20-30 осіб, робочі столи, можливість підзарядки гаджетів. Зазначається, що в нічний час доступний продаж усіх товарів, крім тютюну та алкоголю.

Також цілодобово працюватимуть супермаркет Novus за адресою пр-т Червоної Калини, 85 та Varus на вул. Червоної Калини, 44а. У магазинах доступні посадкові місця, цілодобовий продаж продуктів і можливість заряджання гаджетів.

Крім того, в цілодобовому режимі працюватимуть шість супермаркетів "АТБ" за адресами: пр-т Лісовий, 4, вул. Каштанова, 7, пр-т Червоної Калини, 60/10, пр-т Червоної Калини, 89б, вул. Оноре де Бальзака, 62, вул. Миколи Лаврухіна, 9. В магазинах також є можливість підзарядки гаджетів та доступний цілодобовий продаж продуктів.

Як повідомлялося, у четвер, 29 січня, Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району Києва й організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів. Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів та їхні адреси оприлюднила на своєму сайті Деснянська райдержадміністрація.

