Comfy відкрив два нових магазини в Києві та Одесі

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") у вересні відкрив два нові магазини в Києві та Одесі, збільшивши мережу до 112 магазинів, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, магазин у Києві відкрився у ТРЦ Sofia Mall, його площа становить 780 кв. м. Одеський магазин розташований у ТРЦ "Маяк".

Зазначається, що до кінця року планується відкриття ще чотирьох магазинів.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Comfy у першому півріччі 2025 року збільшив виторг на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками 2024 року отримав 47 млрд 720,9 млн грн виторгу, що на 27,1% вище показника 2023 року. 2024 рік став першим, коли компанія перевищила виторг у $1 млрд.