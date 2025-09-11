Інтерфакс-Україна
Події
14:05 11.09.2025

Comfy відкрив два нових магазини в Києві та Одесі

1 хв читати
Comfy відкрив два нових магазини в Києві та Одесі

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") у вересні відкрив два нові магазини в Києві та Одесі, збільшивши мережу до 112 магазинів, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, магазин у Києві відкрився у ТРЦ Sofia Mall, його площа становить 780 кв. м. Одеський магазин розташований у ТРЦ "Маяк".

Зазначається, що до кінця року планується відкриття ще чотирьох магазинів.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Comfy у першому півріччі 2025 року збільшив виторг на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками 2024 року отримав 47 млрд 720,9 млн грн виторгу, що на 27,1% вище показника 2023 року. 2024 рік став першим, коли компанія перевищила виторг у $1 млрд.

Теги: #магазини #comfy

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 05.09.2025
Фінансовим директором Comfy призначено Ганну Демченко

Фінансовим директором Comfy призначено Ганну Демченко

10:57 05.09.2025
Мінсоцполітики запустило онлайн-мапу магазинів для програми "Пакунок школяра"

Мінсоцполітики запустило онлайн-мапу магазинів для програми "Пакунок школяра"

09:59 18.07.2025
Дитячий магазин еко-брендів Pokito відкриється у Ocean Mall

Дитячий магазин еко-брендів Pokito відкриється у Ocean Mall

18:53 05.06.2025
JYSK відкрив новий магазин у Житомирі та оновив об'єкт у Хмельницькому

JYSK відкрив новий магазин у Житомирі та оновив об'єкт у Хмельницькому

14:41 01.05.2025
JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

13:03 13.03.2025
JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

12:53 19.12.2024
NOVUS вніс дахову СЕС у стандарт будівництва своїх магазинів

NOVUS вніс дахову СЕС у стандарт будівництва своїх магазинів

01:37 27.09.2024
Гендиректор COMFY звинуватив "Ябко", Yabluka і "ТехноЇжак" у нелегальному продажі iPhone 16 в Україні

Гендиректор COMFY звинуватив "Ябко", Yabluka і "ТехноЇжак" у нелегальному продажі iPhone 16 в Україні

10:09 29.07.2024
Магазини, що позиціонують себе як спеціалізовані, продають несертифікований Apple - дослідження

Магазини, що позиціонують себе як спеціалізовані, продають несертифікований Apple - дослідження

18:08 25.07.2024
Comfy відновив роботу в ТРЦ "Сонячна галерея" після російської атаки в січні

Comfy відновив роботу в ТРЦ "Сонячна галерея" після російської атаки в січні

ВАЖЛИВЕ

Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих" - Зеленський

Україна пропонує країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва дронів-перехоплювачів - Зеленський

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський анонсував проведення двох самітів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

ОСТАННЄ

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні родини ексголови Дарницької РДА на понад 7 млн грн

Кличко вважає інформацію про підготовку підозр депутатам Київради психологічним тиском і переслідуванням

Фаховий коледж УЧХ надає повну загальну середню освіту

Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих" - Зеленський

Україна пропонує країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва дронів-перехоплювачів - Зеленський

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський анонсував проведення двох самітів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Охоронець освітнього закладу отримав поранення через обстріл у Херсоні

На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА