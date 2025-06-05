Інтерфакс-Україна
Події
18:53 05.06.2025

JYSK відкрив новий магазин у Житомирі та оновив об'єкт у Хмельницькому

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JYSK відкрив новий магазин у Житомирі та оновив об'єкт у Хмельницькому

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK у четвер відкрила новий магазин у Житомирі та оновила торгову точку в Хмельницькому в новому форматі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Нам важливо бути там, де наші покупці. Обидва нові магазини – відповідь на попит і зручність для жителів районів, що активно розвиваються. Ми вдячні нашим покупцям за довіру і з радістю відкриваємо вже 108-й магазин у країні", – прокоментував Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Новий магазин у Житомирі став третім об’єктом мережі у місті та першим окремо розміщеним.

У Хмельницькому оновлено магазин у ТРЦ Woodmall. Його було реорганізовано відповідоно до концепції 3.0 Compact. Торгова площа залишилася без змін (832 кв. м), складська становить 175 кв. м, офісні приміщення зайняли 32 кв. м.

Наразі JYSK працює у 37 містах України, також функціонує інтернет-магазин jysk.ua. Штат співробітників компанії в Україні – понад 800 чоловік.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.

Теги: #jysk #магазини

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