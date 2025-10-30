JYSK відкрив 111-й магазин в Україні під Львовом

Міжнародна мережа JYSK відкриває в четвер 111-й магазин в Україні, у селі Малехів (Львівська обл.) у ТРЦ OBRIY Retail Park, повідомила пресслужба компанії.

"Ми продовжуємо інвестувати в український ринок, навіть, у непростий час. До кінця 2025-го календарного року ми плануємо ще кілька відкриттів і оновлень, а у 2026 році кількість українських магазинів перевищить показники Данії – країни, де бренд народився. Це в першу чергу не про експансію, а про довіру – до команди, ринку й потенціалу країни", — коментує Євген Іваниця, Country Director JYSK Україна.

Магазин JYSK розташований у новому ТРЦ OBRIY Retail Park (Малехів, вул.Львівська, 3), який розташований на трасі Київ-Львів. Загальна площа торгового центру близько 7 тис. кв. м. Передбачено великий паркінг, зручний заїзд-виїзд, планована розважальна зона для сімей.

Магазин JYSK має окремий вхід з вулиці. Загальна площа магазину – 1 199 кв. м, 944 кв. м з яких – торгова. Він побудований у сучасній концепції Compact, яка відрізняється оптимізованим розміщенням товарів з повноцінним асортиментом та можливостями для комфортних покупок.

Наразі в Україні працюють 111 магазинів у 37 містах та інтернет-магазин jysk.ua. Штат JYSK в країні налічує понад 900 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Виручка JYSK у 2024/2025 фінансовому році становила EUR6,2 млрд.