08:50 30.12.2025

Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень ще на 11 напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 31 авіаційний удар, скинувши 77 керованих авіабомб, здійснив 2559 обстрілів та 3202 ударів дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські військові відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили дев’ять атак поблизу Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На лиманському напрямку ворог здійснив дев’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Три бойових зіткнення тривають дотепер.

На слов’янському напрямку українські військові відбили дві атаки ворога у районі Дронівки, ще один бій досі триває.

Ворог 16 разів намагався вклинитися в українську оборону на костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На олександрівському напрямку українські оборонці зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я, досі тривають три боєзіткнення.

На оріхівському напрямку з початку доби ворог двічі наступав поблизу Степового та Щербаків.

На придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися йти вперед, але безрезультатно.

 

