28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 січня відзначають День затвердження Державного Прапора України.

Ще сьогодні Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день безробітних та день конструктора "Лего".

Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Єфрема Сирійця.

День затвердження Державного Прапора України

У цей день, 34 роки тому, Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України. 28 січня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову "Про Державний прапор України".

У постанові зазначається: "Державний прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3".

Міжнародний день захисту персональних даних

З 2007 року, відзначають Міжнародний день захисту персональних даних. Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їхнє віртуальне і реальне життя.

Подією в міжнародному вимірі стала ухвалена до підписання в Раді Європи 28 січня 1981 року Конвенція "Про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних". Цей документ став першим міжнародним інструментом, який точно визначив, що таке персональні дані. Також у ньому прописані механізми того, як може бути захищено право недоторканності особистого життя.

Всесвітній день безробітних

Мета свята – привернути увагу громадськості та держав до безробіття, у результаті якого мільйони людей з різних країн залишаються без засобів для існування.

Ідея відзначення цього дня була підтримана державними інституціями, громадськими організаціями та активістами з різних куточків світу.

Міжнародний день конструктора "Лего"

28 січня 1958 року виробники запатентували цеглинку, яка до цього часу виступає основою для більшості наборів. Усі елементи, випущені протягом 50 років, сумісні між собою. З цеглинок можна складати безліч різних іграшок. Усі набори комбінуються. "Лего" вважається одним із найбільш знакових брендів на планеті.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Ольги Олександрівни Загальської (1896–1976), української художниці тканин;

125 років від дня народження Дмитра Михайловича Тася (справж. – Могилянський) (1901–1938), українського письменника, поета, журналіста, перекладача доби Розстріляного відродження, жертви сталінського терору; за іншими даними народився 29.01(10.02).1901 р.;

115 років від дня народження Семена Яковича Брауде (1911–2003), українського вченого, радіофізика, радіоастронома, фундатора двох нових напрямів науки – радіоокеанографії та декаметрової радіоастрономії, творця найбільшого у світі радіотелескопа;

75 років від дня народження Леоніда Костянтиновича Каденюка (1951–2018), українського льотчика-випробувача, політичного діяча, генерал-майора авіації, першого та єдиного космонавта незалежної України, Героя України (1999).

Ще цього дня:

1920 – Виставою В. Винниченка "Гріх" у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка);

1929 – У Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця;

1935 – Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти;

1986 – За 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник "Челленджер";

1992 – Національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією;

2010 – Президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Церковне свято:

День преподобного Єфрема Сирійця

Єфрем був родом з Месопотамії. Він жив у IV столітті. Його батьки були бідними хліборобами, але сина виховували у благочесті та смиренні. За своєю природою Єфрем мав запальний, дратівливий характер, але за велінням Всевишнього зміг ступити на шлях смирення і стати вчителем покаяння.

Прийнявши чернецтво, він пішов жити у пустелю і став відлюдником. Оскільки Господь нагородив його даром учителювати, Єфрему не дано було перебувати на самоті. Він зміг поєднувати самовіддану працю і вивчення Слова Божого, черпав у ньому сили для своєї душі і мудрість.

Іменини:

Дмитро, Іван, Петро

З прикмет цього дня:

Існувало повір'я, що в цей день не можна вбивати комах у хаті (щоб не розгнівати домовика) і сваритися, краще присвятити день спокійній праці та прибиранню.

За погодою на Єфрема судили про те, яким буде літо: вітряна погода віщувала сире і холодне літо.