21 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 січня в Україні відзначають Міжнародний день обіймів, Міжнародний день дитячого свята, Міжнародний день тренувальних штанів, День музейного селфі.

Цього дня, 26 років тому, відбулася масова акція - символічний ланцюг злуки "Українська хвиля" від Києва до Львова, один із найбільших у Центральній та Східній Європі (1990).

Віряни вшановують пам'ять святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта.

День 1428 Російська агресія - Day 1428 Russian aggression

Міжнародний день обіймів

Започаткований 1986 року американцями Кевіном Заборні та Беном Ноббі з метою популяризації обіймів як способу висловлювання підтримки, любові та тепла. Вони вирішили створити день, коли люди зможуть обіймати один одного без будь-яких заборон або упереджень. День обіймів не має особливих офіційних вимог або святкувань, але люди у всьому світі використовують цей день, щоб обійнятися, подарувати позитивні емоції та зняти стрес.

Вважається, що обійми покращують настрій, знижують рівень тривоги та навіть можуть підвищити рівень окситоцину, гормону, який допомагає зменшити стрес і сприяє створенню емоційної зв'язки між людьми.

Міжнародний день обіймів не обмежується певною культурою чи віковою групою, і це свято підтримується людьми різних національностей, релігій і соціальних класів.

Міжнародний день дитячого свята

Цей день має на меті звернути увагу на важливість забезпечення дітей необхідними умовами для розвитку, освіти, здоров'я та благополуччя. Міжнародний день дитячого свята в багатьох країнах супроводжується різноманітними заходами для дітей: святковими концертом, іграми, конкурсами, спортивними змаганнями та іншими розважальними програмами.

Міжнародний день тренувальних штанів

Тренувальні штани стали популярними завдяки своїй зручності та практичності, а це свято є приводом для того, щоб одягнути їх і насолоджуватися відчуттям затишку.

Міжнародний день тренувальних штанів не має офіційної історії чи глибокого культурного значення, але він став популярним через феномен, коли люди шукають можливість відпочити від повсякденних зобов'язань та одягнути зручний, вільний одяг.

Свято отримало популярність серед людей, які цінують комфортний одяг для дому, спорту або просто для розслаблення. Це також чудова нагода для людей поділитися враженнями про свої улюблені пари тренувальних штанів або відзначити день без строгого дрескоду, наприклад, вдома або на роботі, якщо умови дозволяють. Це неофіційне свято, яке підкреслює важливість комфорту і дає можливість розслабитися в стилі тренувальних штанів.

День музейного селфі

У третю середу січня кожного року у світі відзначається День музейного селфі, коли відвідувачі музеїв роблять селфі з експонатами та діляться ними в соцмережах із хештегом #MuseumSelfie, щоб популяризувати культурні установи. Цю акцію започаткували 2014 року для залучення більшої кількості людей до музеїв, і вона стала популярним флешмобом

День "Обійми своє цуценя"

День "Обійми своє цуценя" відзначається 21 січня. Це зворушливий день, присвячений виявленню особливої любові та прихильності до наших пухнастих друзів-собак..

Народилися в цей день:

145 років від дня народження Степана Миколайовича Чарнецького (1881–1944), українського поета, перекладача, журналіста, фейлетоніста, театрально-музичного критика, актора, режисера, громадського діяча, автора пісні "Ой у лузі червона калина"

130 років від дня народження Гайка Хачатуровича Шахбазяна (1896–1982), українського вченого-гігієніста

100 років від дня народження Hінель Федорівни Королевич (1926–2013), української бібліографині, бібліографознавиці, літературознавиці, педагоги ні

90 років від дня народження Валентина Іванова (1936-2008), композитора, диригента, музиканта, педагога, громадського діяча;

Ще цього дня:

1919 - На конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалюють рішення возз'єднати Закарпатську Україну із Соборною Україною;

1934 - Введено в дію Харківський турбогенераторний завод;

1959 - Утворюють Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених у Європейській конвенції з прав людини;

1978 - Олекса Гірник вчиняє самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації;

1990 - Близько трьох мільйонів українців беруться за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини з Монголією;

Церковне свято:

21 січня в церковному календарі – день пам’яті святого сповідника Максима. Він народився у Константинополі і здобув чудову освіту, служив секретарем імператора Іраклія. Пізніше став ченцем і присвятив своє життя захисту православної віри, особливо у боротьбі з єрессю монофелітства.

Максим Сповідник був відомий своєю глибокою теологічною думкою і численними працями. Він боровся за визнання двох волей Христа – божественної і людської, що було важливим аспектом християнської догматики. Максим страждав від переслідувань за свої погляди і був засланий, де й помер мученицькою смертю. Пізніше він був канонізований і визнаний одним із найбільших святих і теологів у християнстві.

Іменини:

Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна.

З прикмет цього дня:

За народними повір'ями, селяни цього дня намагалися визначити, яким буде майбутній урожай. Подружні пари проводили особливий ритуал зі снігом, щоб зміцнити стосунки. Вони бралися за руки, підходили до дерева у дворі, струшували сніг і примовляли "Що Бог з’єднав, то людині роз’єднати не під силу".