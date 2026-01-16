16 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту (День пам’яті кіборгів).

Ще сьогодні Всесвітній день гурту The Beatles, Міжнародний день гострої та гарячої їжі.

Віряни святкують день поклоніння чесним веригам апостола Петра.

День пам’яті захисників Донецького аеропорту (День пам’яті кіборгів)

Пам’ятна дата, відзначається щорічно з 2018 р. за ініціативою захисників Донецького аеропорту.

У січні 2015 року, після кількох місяців запеклих боїв, українські війська покинули Донецький аеропорт, який став символом мужності та відданості. Воїни, які захищали його, отримали прізвисько "кіборги" через свою витривалість, стійкість і героїзм у боротьбі з набагато сильнішим ворогом. Вони були готові віддати свої життя за Україну, захищаючи важливий стратегічний об'єкт.

День пам'яті Кіборгів став важливою датою в українському календарі для вшанування їхнього героїзму, а також для нагадування про велику ціну, яку заплатили українські солдати, ставши на захист незалежність країни.

Всесвітній день гурту The Beatles

Започаткований для святкування одного з найбільших музичних явищ XX століття. Цей день не є офіційним святом, але він став символом шанування творчості британського гурту, який змінив історію музики та культури. The Beatles — це один з найбільших та найвпливовіших музичних колективів усіх часів. Гурт був сформований у Ліверпулі 1960 року і складався з Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона та Рінго Старра. Їхня музика, експерименти зі стилями, а також інновації в студійній роботі зробили їх революціонерами в індустрії. Їхні пісні стали частиною світової культурної спадщини, і до сьогодні вони надихають нові покоління.

Міжнародний день гострої та гарячої їжі

Цей день був створений для того, щоб відзначити популярність і вплив гострих і пекучих страв на світову кулінарію. Власне, ідея свята полягає у визнанні важливості спецій, перців, а також гарячих страв у різних культурах і кухнях світу. Гостра їжа, яка зазвичай містить різні види перців, таких як чилі, хабанеро, або каєнський перець, є невід’ємною частиною багатьох національних кухонь. Вона надає їжі не лише особливого смаку, а й має ряд корисних властивостей для здоров'я, зокрема покращує травлення, підвищує апетит і може допомагати при застуді. Цей день сприяє популяризації цікавих рецептів, експериментів у кулінарії з використанням спецій та гарячих інгредієнтів, а також привертає увагу до культур, де гостра їжа є основною частиною раціону. Святкують його різними заходами, такими як кулінарні майстер-класи, дегустації, конкурси на найгарячішу страву, а також тематичні фестивалі.

Народилися в цей день:

155 років від дня народження Сильвестра Гнатовича Яричевського (1871–1918), українського письменника, перекладача, педагога, громадсько-культурного діяча (Румунія);

150 років від дня народження Ігоря Олександровича Кістяківського (1876–1940), українського правознавця, громадсько-політичного та державного діяча, державного секретаря та міністра внутрішніх справ Гетьманату Павла Скоропадського (Франція); за іншими даними народився 05.01.1876 р.;

60 років від дня народження Василя Васильовича Попадюка (1966), українського скрипаля, піаніста, композитора, популяризатора української народної інструментальної музики (Канада).

Ще цього дня:

1918 - Мала Рада ухвалює закон про Армію Української Народної Республіки;

1919 - У Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створюється Українська республіканська капела;

1919 - Українська Директорія оголошує війну більшовицькій Росії;

1920 - У Парижі відбувається перше засідання Ради Ліги Націй без участі США;

1954 - Місто Проскурів перейменовують на Хмельницький, а Кам'янець-Подільську область — на Хмельницьку;

1969 - Чеський студент Ян Палах здійснює акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року;

1991 - Коаліція 28 країн на чолі зі США вступає у війну в Перській затоці проти Іраку, що було відповіддю на вторгнення Саддама Хусейна в Кувейт;

1992 - Буркіна-Фасо визнає незалежність України;

2002 - Рада Безпеки ООН голосує за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан;

2003 - Верховна Рада ухвалює Цивільний кодекс України;

2014 - В Україні ухвалюють "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").

Церковне свято:

День поклоніння чесним веригам апостола Петра

16 січня у церковному календарі – День поклоніння чесним веригам апостола Петра. Він був відомим християнином, який сповідував віру в Христа. Приблизно 42 року запроторили його у в’язницю і закували у кайдани. У ніч перед судом з'явився перед Петром Господь, розірвав ланцюги і вивів чоловіка на свободу. Дізнавшись про це диво, інші християни зберегли його вериги як коштовність. До них приходили молитися і зцілюватися від хвороб. Нині вериги зберігаються у Римі.

Іменини:

Іван, Максим, Петро, Симон, Неоніла

З прикмет цього дня:

Наші предки вірили, що вже пройшла половина зими. Часто казали: "На Петра Вериги розбиваються криги". Тому вирушали розчистити ділянки лісу для майбутніх посівів.

Вони дивилися, який сьогодні день: північний вітер — холод буде тривалим; завірюха вказує, що літо буде дощовим та досить холодним; під час заходу сонце червоне — наступного дня почнеться мороз; морозний день — літо буде посушливим та спекотним.

Сьогодні заборонено працювати з будь-якими гострими предметами, які нагадують вовчі зуби, суворо забороняється цього дня прати речі, не можна виносити з оселі сміття, адже з ним можна винести і щастя.