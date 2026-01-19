19 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

19 січня в Україні відзначають Всесвітній день домашнього сиру.

Ще сьогодні День Мартіна Лютера Кінга, День доброї пам'яті.

Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Макарія Єгипетського.

День 1426 Російська агресія - Day 1426 Russian aggression

Всесвітній день домашнього сиру

Всесвітній день домашнього сиру або Всесвітній день кварка відзначається 19 січня, присвячений вшануванню домашньому сиру кисломолочному – універсального та поживного молочного продукту. Цей день заохочує людей відкривати для себе домашній сир і включати його у свій раціон задля користі для здоров’я та кулінарної універсальності.

Кварк – це різновид свіжого молочного продукту, який є чимось середнім між вершковим сиром та йогуртом. Він походить з Європи і виготовляється шляхом нагрівання кислого молока до згортання, а потім проціджування. Кварк відомий своєю м’якою, кремовою текстурою і є основним продуктом на багатьох європейських кухнях.

День Мартіна Лютера Кінга

Щорічно третій понеділок січня у США – вихідний день, в який відбуваються пам’ятні заходи, присвячені життю та ідеалам відомого лідера руху за права афроамериканців Мартіна Лютера Кінга.

День доброї пам'яті

День доброї пам'яті, що відзначається щороку 19 січня, — це день, присвячений плеканню добрих моментів з нашого минулого і сьогодення, а також створенню нових для майбутнього. Цей день заохочує нас зосередитися на позитивних спогадах і дослідити способи покращення нашої пам'яті.

Народилися в цей день:

290 років від дня народження Джеймса Ватта (1736–1819), англійського механіка, творця парового універсального двигуна, винахідника ртутного відкритого манометра, водомірного скла в котлах, індикатора тиску, копіювальних чорнил та ін. Його ім’ям названо одиницю потужності – ват та Університет Геріот-Ватт в Единбурзі;

140 років від дня народження Макса Мойсейовича Губергріца (1886–1951), українського лікаря-терапевта, засновника Київської наукової школи клінічних фізіологів, патофізіологів і терапевтів, фундатора новітнього напряму в клінічній підготовці лікарських кадрів;

130 років від дня народження Іло Онисимовича Мосашвілі (при народж. – Ілля) (1896–1954), грузинського письменника, драматурга, перекладача творів Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Бажана;

90 років від дня народження Роллана Петровича Сергієнка (1936–2020), українського кінорежисера;

80 років від дня народження Геннадія Бондаренка (1946-2023), історика, краєзнавця, педагога, одного з організаторів краєзнавчого руху в Україні.

Ще цього дня:

1906 - Побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень";

1907 - У журналі "Вар'єте" з'являються перші рецензії на кінофільми;

1925 - Спільне засідання ВУАН постановляє організувати Медичний відділ ВУАН;

1946 - Створюють Союз українців у Великій Британії;

1978 - У Німеччині випускають останній автомобіль "Фольксваген Жук";

2012 - ФБР закриває сайт Megaupload;

2014 - У Києві на вулиці Грушевського розпочинається збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;

2017 - В Україні офіційно з'являється Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Церковне свято:

Святого преподобного Макарія Єгипетського

День ушанування пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського, одного із видатних діячів раннього християнського чернецтва та засновників монастирського життя в Єгипті. Його називають також Макарій Великий.

Макарій народився в Нижньому Єгипті. У молодості він був чабаном. Після здобуття освіти і бажання служити Богові, Макарій вирішив залишити світське життя і став пустельником. Він жив у пустелі Скетіс (Ваді-Натрун), засновував монастирі і навчав молодих монахів. Макарій відомий своєю великою молитвою, постом і милосердям.

Його святе життя було наповнене численними чудесами і духовними прозріннями. Макарій писав про духовне життя, аскетизм і молитву. Його роботи збереглися і до сьогодні. Його вчення значно вплинуло на християнське чернецтво і духовність, не тільки в Єгипті, але й у всьому християнському світі.

Іменини:

Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.

З прикмет цього дня:

Відлига – зовсім скоро прийде справжнє потепління; багато зірок на небі – будуть морозні дні; сонячна погода – до ранньої весни; хуртовини – така ж погода буде на Масницю.

У цей день забороняється носити чорний одяг. Не слід стригти волосся.