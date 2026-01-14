14 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 січня відзначають Всесвітній день логіки та День впорядкування оселі, День кесаревого розтину, Міжнародний день повітряного змія.

Віряни вшановують пам’ять рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії, святих преподобних Отців, убитих на Синаї.

День 1421 Російська агресія - Day 1421 Russian aggression

Всесвітній день логіки

14 січня 2019 року у багатьох країнах уперше відзначили Всесвітній день логіки. Ініціаторами запровадження події виступили міжнародні організації ЮНЕСКО та CIPSH.

Їхню ідею було підтримано та затверджено на Головній конференції ЮНЕСКО, яка проходила у столиці Франції наприкінці 2019 року.

Дату для святкування події обрано на честь видатних логіків XX ст. Саме цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель.

Всесвітній день логіки покликаний привернути увагу міждисциплінарних наукових співтовариств і широкої громадськості до інтелектуальної історії, концептуального значення і практичного застосування логіки.

День впорядкування оселі

День впорядкування оселі відзначають 14 січня. Це день, присвячений прибиранню, звільненню від непотребу та оновленню нашого житлового простору.

Це можливість перетворити наші домівки на більш організоване, ефективне та спокійне середовище. Цей день заохочує нас розібратися з кімнатами, незавершеними проєктами і створити більш гармонійну оселю.

День кесаревого розтину

14 січня 1794 року у США було проведено перший задокументований успішний кесарів розтин на живій жінці.

Американський лікар Джессі Беннетт у Вірджинії здійснив кесарів розтин своїй дружині Елізабет. Операція була вимушеним заходом через ускладнення під час пологів, які загрожували життю матері та дитини. Без доступу до сучасних антисептиків чи знеболювальних, лікар використовував лише найпростіші інструменти та свій досвід. Операція завершилася успішно: як мати, так і дитина вижили.

Міжнародний день повітряного змія

Це свято також відоме як Макар-Сакранті — традиційний індійський фестиваль, який символізує перехід Сонця у знак Козерога (макар) і початок нового астрономічного року. Цього дня люди масово запускають повітряні змії, що стало символом свята.

Народилися в цей день:

225 років від дня народження Адольфа Теодора Броньяра (1801–1876), французького ботаніка, одного з засновників палеоботаніки;

160 років від дня народження Костянтина (Костя) Івановича Арабажина (1866–1929), українського та латвійського науковця, письменника, перекладача, літературознавця, журналіста, педагога, громадського діяча;

140 років від дня народження Сильвестра Михайловича Калинця (1886–1946), українського письменника, поета, прозаїка, драматурга, фольклориста (Бразилія).

Ще цього дня:

1922 - У Харкові ВУЦВК затвердив "Положення про радіотелеграфне агентство України (РАТАУ)";

1946 - Генеральна Асамблея ООН обрала Українську РСР членом Економічної і соціальної ради ООН;

1953 - У Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець О. Гончаренко (193,143 очок);

1980 - Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР в Афганістан і прийняла резолюцію, якою вимагала " негайно, безумовно і повністю вивести війська з Афганістану";

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою.

2004 - Після близько 500-річної перерви прапор "п'яти хрестів" став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства;

2005 - космічний зонд "Гюйгенс" здійснив вдалу посадку на поверхню Титану;

2010 - Годинник Судного дня перевели на одну хвилину назад;

2023 - Ракетний удар по житловому будинку в місті Дніпро.

Церковне свято:

День рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії

Під час гонінь, організованих римським імператором Діоклетіаном, Ніні разом з іншими дівчатами-християнками довелося тікати. Вони прибули на територію Вірменії. Дізнавшись про це, Діоклетіан написав царю Тірідат лист, в якому розповів про втікачок. Серед них була дівчина надзвичайної краси, звали її Рипсимія. Тірідат дізнавшись про Рипсимію, вирішив заволодіти нею, але отримавши відмову, наказав убити всіх дів. Врятуватися змогла тільки Ніна. На самоті вона попрямувала в Иверію.

Бог покарав царя Вірменії, який жорстоко обійшовся з християнками. Тірідат захворів важкою нервовою хворобою і був на межі божевілля. Зцілив його Григорій Просвітитель. Після одужання Тірідат повірив в силу християнської віри, хрестився сам і хрестив свій народ. У 301 році християнство було проголошено державною релігією у Вірменії. А проповідь Ніни привела до Христа всю Грузію. Померла свята близько 335 року.

Святих преподобних Отців, убитих на Синаї

Пам'ять про ченців, які постраждали від нападів сарацин на Синайському півострові у IV-V століттях. Ці святі жили й подвизалися біля гори Синай та в пустелі Раїфа, прийняли мученицьку смерть за віру. Однією з найвідоміших історій є вбивство 38 ченців у 371 році та інших пізніше, зокрема преподобного Павла і 38 ченців у Раїті.

Іменини:

Адам, Андрій, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сергій, Степан, Ніна.

З прикмет цього дня:

Якщо птахи літають низько над землею, то варто готуватися до опадів. Якщо вночі добре видно зорі та місяць, то почне знижуватися температура повітря. Хмарно – морози ще затримаються. Якщо на деревах видно іній, то незабаром буде потепління.