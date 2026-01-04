4 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 січня відзначають Всесвітній день гіпнозу, Премія "Золотий глобус", День Ньютона, День хіт-параду, Всесвітній день абетки Брайля, День безкоштовного кошика квітів.

Православна церква - Собор 70 апостолів.

День 1411 Російська агресія - Day 1411 Russian aggression

Всесвітній день гіпнозу

Всесвітній день гіпнозу почали відзначати 4 січня з 2006 року. Його приурочили до дня смерті ірландського доктора Джека Гібсона, що присвятив свою працю лікуванню психосоматичних розладів за допомогою гіпнозу.

Премія "Золотий глобус"

Премія "Золотий глобус", одна з найпрестижніших подій в індустрії розваг, відзначає видатні досягнення в галузі кіно і телебачення. Щорічно організована Голлівудською асоціацією іноземної преси (HFPA), премія "Золотий глобус" є не лише святом мистецької досконалості, але й відображенням еволюції світового ландшафту розваг.

День Ньютона

4 січня, у день народження легендарного вченого, англійського творця класичної фізики, математика, механіка й астронома Ісаака Ньютона, відзначається однойменне свято – День Ньютона.

День хіт-параду

У поняття "хіт-парад", яким заведено означати список кращих пісень і музичних творів на певний момент, існує своє власне свято. Цим днем в році являється 4 січня - День хіт-параду (Pop Music Chart Day).

Всесвітній день абетки Брайля

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/161.

Всесвітній день абетки Брайля (особливі тактильні символи, що дозволяють незрячим читати нарівні зі здоровими людьми) світ відзначає 4 січня, в день народження її автора.

День безкоштовного кошика квітів

День безкоштовного кошика квітів (Free Flower Basket Day), що відзначається 4 січня, — це красива подія, присвячена радості дарування та отримання квітів. Цей день заохочує людей ділитися красою й ароматом квітів з друзями, родиною і коханими, виховуючи почуття вдячності. Це свято краси квітів і доброти.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Осипа Євстахійовича Шухевича (1816–1870), українського письменника, перекладача, священника, громадського та освітнього діяча, прадіда головнокомандувача УПА Романа Шухевича;

90 років від дня народження Юрія Миколайовича Криволапа (1936), американського вченого-мікробіолога, громадського діяча українського походження;

75 років від дня народження Тетяни Олексіївни Долбенко (1951), української бібліотекознавиці, педагогині.

Ще цього дня:

1919 - Рада Східної Галичини ухвалює рішення про приєднання до України;

1936 - "Billboard" друкує перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського гіт-параду;

1948 - Після понад 60 років британської окупації Бірма (нині М'янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Очільником уряду обрано У Ну, що виконував обов'язки прем'єр-міністра в перехідному уряді;

1992 - Албанія та Узбекистан визнають Незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2007 - Ненсі Пелосі стає першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;

2010 - Відкривають найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).

Церковне свято:

Собор 70 апостолів

Православні церковники встановили 4 січня як День шанування Собору 70 святих апостолів, щоб запобігти незгоди у їх шануванні та нагадати про рівноправність кожного з них.

Перед своєю останньою проповіддю у Галілеї Христос обрав 70 апостолів. На відміну від 12 євангелістів, у цих апостолів було тимчасове призначення "вісників". Їхня місія полягала у розповсюдженні інформації щодо приходу Христа. Вони по двоє ходили по містах та проповідували Євангеліє.

Собор 70 апостолів складався з тих, хто бачив чи чув Господа та їх послідовників. Деякі з 70 вісників були учнями апостолів з дванадцяти та супроводжували їх. Серед них послідовники євангеліста Павла – Тимофій, Лука, Тит, святий Марк, учень апостола Іоанна Богослова – святий Прохор. Багато з них були заарештовані за свої проповіді та померли мученицькою смертю.

Після того, як зійшов Святий Дух, апостоли почали проповідувати по всьому світу. Головна заслуга 70 апостолів – вони започаткували шанування Святої Трійці.

Іменини:

Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан, Яків.

З прикмет цього дня:

Зоряне небо вночі — чекайте на мороз; Почути, як кричить в лісі лисиця — буде негода; Небо безхмарне — морози будуть ще довго стояти; Світанок червоний — чекайте на сильний вітер.

Цей день вважається ідеальним, щоб загадувати бажання. Обов'язково вийдіть вночі на вулицю і погляньте на небо, якщо побачили ківш Великої Ведмедиці, ваше бажання здійсниться.