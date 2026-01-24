24 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки.

Також сьогодні Міжнародний день освіти, Міжнародний день ескімо, Міжнародний жіночий спортивний день, День поширення інформації про синдром Мебіуса та Міжнародний день перероблення мобільних телефонів.

Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Ксенії Римлянки.

День 1431 Російська агресія - Day 1431 Russian aggression

День зовнішньої розвідки України

День зовнішньої розвідки України відзначається щорічно 24 січня. Це професійне свято на честь співробітників Служби зовнішньої розвідки України, встановлене Указом Президента у 2018 році, щоб вшанувати їхній внесок у захист інтересів країни та відродження національної розвідувальної ідентичності.

Дата пов'язана зі створенням першого підрозділу розвідки в УНР 24 січня 1919 року.

Цього дня вшановують особливий внесок офіцерів, завдяки праці яких зберігається суверенітет і незалежність нашої держави.

Міжнародний день освіти

Проголошений ООН у 2018 році з метою зазначення важливості освіти для сталого розвитку та мирного співіснування.

Міжнародний день освіти спрямований на привернення уваги до того, як доступ до освіти може змінити життя людей, підвищити рівень їхнього добробуту, економічних можливостей та підтримувати соціальну стабільність.

Міжнародний день ескімо

24 січня 1922 року Крістіан Нельсон – кухар, кондитер та володар крамниці солодощів в Америці – офіційно запатентував цей вид десерту.

Міжнародний жіночий спортивний день

Мета свята – показати важливість участі жінок у спорті та фізичній активності, а також звернути увагу на досягнення жінок у різних спортивних сферах.

День поширення інформації про синдром Мебіуса

День поширення інформації про синдром Мебіуса, який відзначається щорічно 24 січня, має на меті пролити світло на цей рідкісний неврологічний розлад. Цей день збігається з днем народження професора Пауля Юліуса Мебіуса, першого лікаря, який діагностував цей стан у 1888 році.

Синдром Мебіуса є генетичним порушенням, що зазвичай виникає через аномалії розвитку нервових шляхів, що відповідають за рухи обличчя, очей і іноді за слух. Люди, які мають синдром Мебіуса, можуть мати труднощі з виразами обличчя (наприклад, з усмішкою), а також зі здатністю рухати очі в певних напрямках. Це може також супроводжуватися іншими медичними проблемами, такими як порушення слуху, труднощі з ковтанням, порушенням розвитку, а також проблемами з диханням.

Міжнародний день переробки мобільних телефонів

Цей день є частиною глобальної ініціативи, спрямованої на зменшення впливу електронних відходів на довкілля та популяризацію відповідальної утилізації старої техніки.

Народилися в цей день:

250 років від дня народження Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), німецького письменника, диригента, композитора, художника-декоратора, музичного критика;

85 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука (1941–2008), українського письменника, перекладача, науковця;

65 років від дня народження Олександра Васильовича Ірванця (1961), українського письменника, поета, прозаїка, драматурга, перекладача, учасника літературного угруповання "Бу-Ба-Бу".

Ще цього дня:

1907 - В Англії організовано перший скаутський загін;

1918 - У ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України;

1923 - У Харкові створено літературну спілку "Гарт".

1992 - Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.

2015 - Російські терористи "ДНР" обстріляли з "градів" Маріуполь, внаслідок чого загинуло 30 людей.

2024 - У Бєлгородській області РФ упав літак Іл-76. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей. Пізніше російські пропагандисти та Міноборони поширили інформацію, мовляв, на момент падіння літака у ньому перебували українські військовополонені.

Церковне свято:

Святої преподобної Ксенії Римлянки

Ксенія була благородною римлянкою, що жила у часи імператора Констанція II. Вона народилася у родині високопоставленого чиновника та від дитинства була вихована у християнській вірі. Ксенія вирішила присвятити своє життя Богу та стати черницею. Після смерті батьків вона роздала своє майно бідним і, разом з двома служницями, покинула Рим, щоб уникнути шлюбу, до якого її змушували родичі. Ксенія оселилася у місті Мілет, де прийняла чернечий постриг під іменем Євсевія. Вона вела аскетичне життя, допомагала нужденним, лікувала хворих та проповідувала християнську віру. Її життєвий шлях був сповнений смирення, молитви та любові до Бога і ближнього.

У народі свято сьогодні відоме як Ксенія Напівзимниця. Наші пращури казали, що половина зими вже минула. Селяни обходили комори і льохи, і дивилися, скільки залишилося припасів. Якщо менше половини, то зменшували порцію корму для домашньої худоби.

За давніми прикметами, цього дня потрібно зробити добру справу, наприклад, допомогти незнайомцю або зробити пожертвування на благодійність. Про зроблене нікому розповідати не можна. Тоді добро повернеться до вас у подвійному розмірі.

Іменини:

Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія.

З прикмет цього дня:

Якщо потепліло, то весна буде ранньою і дощовою; снігопад віщує великий урожай цього року; вночі яскраво мерехтять зірки - до заморозків; якщо в цю дату почалося потепління, то воно буде короткочасним.