Події
08:06 24.01.2026

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

В Україні 2025 року було зареєстровано 485,30 тис. смертей, що майже в 2,9 раза перевищило число зареєстрованих народжень – 168,78 тис., свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Порівняно із 2024 роком кількість народжених скоротилася на 7,90 тис., або на 4,5%, тоді як кількість померлих – на 2,0%, або на 9,79 тис.

За даними Мінюсту, у другому півріччі 2025 року число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям зменшилося на 5,5% – до 81,98 тис., тоді як число смертей скоротилося на 5,1% – до 236,29 тис., а порівняно із другим кварталом 2024 року зменшення показників склало відповідно 8,6% та 3,3%.

Щодо відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонський та Донецький областях – відповідно 11,9 та 11,2 рази. Суттєва гірший за середній показник в Запорізькій та Сумській – 5,1 рази, Харківській – 4,9 рази та Чернігівській областях – 4,7 рази. В такому порядку ці області йшли й 2024 року, але показники було трохи меншими.

За даними Мінюсту, найкращим це відношення є у Рівненській області – 1,5 рази, Волинській та Закарпатській областях – 1,7 та 1,8 рази, Києві – 1,9 рази, Львівській – 2 рази, Чернівецькій – 2,1 рази та Івано-Франківській областях – 2,2 рази.

У довоєнному 2021 році в Україні було зареєстровано 714,26 тис. смертей та в 2,6 раз менше народжень – 273,77 тис.

Як повідомлялося, 30 вересня 2024 року Кабінет міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року та затвердив план заходів щодо її реалізації у 2024-2027 роках. Згідно з документом, чисельність населення в Україні, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн осіб.

Згідно з документом, за даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року становила 48,5 млн осіб, а за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук, на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 року - 35,8 млн осіб (на підконтрольних територіях - 31,1 млн осіб).

 

