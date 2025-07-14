Уряд затверджує проєкт закону про підвищення виплат за народження до 50 тис. грн і впровадження програми "єЯсла"

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок затвердить проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини, який, зокрема, передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менш як 1 тис. грн, а після ухвалення закону становитиме 7 тис. грн на місяць", - написав Шмигаль в Телеграм.

Також законопроєкт передбачає щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Прем'єр уточнив, що розмір виплат окремо буде визначено урядом.

"Впроваджуємо програму "єЯсла". Після того як дитині виповниться, один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тис. грн. У разі обрання другого варіанту за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", - повідомив голова уряду.

Законопроєкт передбачає збереження програми "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація розміром понад 7,5 тис грн.

"Частиною новацій у підтримці родин є також надання "Пакунку школяра", який ми затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи", - розповів Шмигаль.

Він анонсував окреме повідомлення Міністерства соціальної політики України, в якому буде надано більш детальну інформацію.