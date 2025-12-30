Кабмін затвердив надбавки у 50-100% викладачам усіх військових ліцеїв України
Кабінет міністрів України ухвалив рішення виплачувати надбавки за безпосереднє забезпечення освітнього процесу педагогічному персоналу усіх військових ліцеїв України.
Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, про це йдеться у постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2016 р. №572", яку уряд підтримав на засіданні у вівторок.
"Передбачено виплату надбавки у граничному розмірі до 50% посадового окладу – педагогічним працівникам та до 100% – військовослужбовцям, які обіймають посади, передбачені відповідним переліком… Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником закладу в межах фонду оплати праці", - йдеться у повідомленні.
Раніше такі надбавки були передбачені для викладачів лише чотирьох військових ліцеїв: Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військово-морського ліцею (м. Одеса), державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені Харитоненка і державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус".
Очікується, що запровадження єдиного підходу до оплати праці працівників та військовослужбовців в усіх державних закладах, що забезпечують здобуття середньої освіти військового профілю, сприятиме додатковій мотивації для залучення кваліфікованих педагогічних працівників, йдеться в повідомленні.