18:34 30.12.2025

Кабмін затвердив надбавки у 50-100% викладачам усіх військових ліцеїв України

Фото: https://mod.gov.ua

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виплачувати надбавки за безпосереднє забезпечення освітнього процесу педагогічному персоналу усіх військових ліцеїв України.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, про це йдеться у постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2016 р. №572", яку уряд підтримав на засіданні у вівторок.

"Передбачено виплату надбавки у граничному розмірі до 50% посадового окладу – педагогічним працівникам та до 100% – військовослужбовцям, які обіймають посади, передбачені відповідним переліком… Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником закладу в межах фонду оплати праці", - йдеться у повідомленні.

Раніше такі надбавки були передбачені для викладачів лише чотирьох військових ліцеїв: Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військово-морського ліцею (м. Одеса), державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені Харитоненка і державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус".

Очікується, що запровадження єдиного підходу до оплати праці працівників та військовослужбовців в усіх державних закладах, що забезпечують здобуття середньої освіти військового профілю, сприятиме додатковій мотивації для залучення кваліфікованих педагогічних працівників, йдеться в повідомленні.

