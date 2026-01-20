Найбільший виробник цементу в Росії зупиняє заводи – ЦПД

Холдинг "Цемрос", який контролює 33% російського ринку цементу, заморозив два заводи - в Бєлгородській та Ульяновській областях, повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Ще одне підприємство в Липецькій області перейшло на обмежений режим – компанія перевела працівників на чотириденний робочий тиждень. Офіційна причина - падіння попиту через спад житлового будівництва та конкуренція з дешевшим цементом з Білорусі й Ірану", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, реальні причини глибші. Високі кредитні ставки загнали будівельну галузь у кризу - забудовники не можуть залучати фінансування, а населення не спроможне брати іпотеку. Санкції обмежили доступ до обладнання та технологій, зазначили в ЦПД.

"Саме путінська агресія спричинила санкції, зростання кредитних ставок, обвал іпотеки, падіння будівництва й перетік ресурсів із цивільної економіки у ВПК. Попри заяви кремля про "стійкість", ці процеси системно підточують російську економіку зсередини", - зазначили у ЦПД.

