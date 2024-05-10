Феросплавні заводи розглядають можливість запуску підприємств після простою з жовтня 2023 року

Феросплавні підприємства України розглядають можливість відновлення виробництва після зупинки в жовтні 2023 року.

Як повідомив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів "УкрФА" Сергій Кудрявцев агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, наразі немає жодних рішень, але ситуація під наглядом.

"Ситуація аналізується, всі варіанти опрацьовуються, але наразі немає рішень", - сказав він.

Як повідомлялося, Україна в січні-квітні поточного року скоротила експорт феросплавів у натуральному вираженні в 181 раз порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,141 тис. тонн із 208,019 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт знизився в 49 разів - до $3,668 млн із $180,098 млн.

Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, раніше - Орджонікідзевський ГЗК) і Марганецький ГЗК (МГЗК, обидва - Дніпропетровська обл.), що входять до групи "Приват", наприкінці жовтня - на початку листопада 2023 року припинили видобуток і переробку сирої марганцевої руди, а НЗФ і ЗЗФ призупинили виплавку феросплавів.

Бізнес ЗЗФ, НЗФ, Стаханівського ЗФ (знаходиться на НКТ), Покровського (раніше - Орджонікідзевського) і Марганецького гірничо-збагачувальних комбінатів до націоналізації фінустанови організовував ПриватБанк. Нікопольський завод феросплавів контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват".